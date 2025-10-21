تفاصيل هامة عن دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.. تطبيق المعايير العالمية

كشف الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يكشف تفاصيل الفوز بجائزة النجمات الثلاثة من "الإسكوا"، موضحا أن الهيئة معنية بتطبيق معايير الجودة داخل النظام الصحي المصري ضمن 3 هيئات ينفذوا المشروع القومي التأمين الصحي الشامل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية ومن الرئيس السيسي شخصيا.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أنه من المفترض أن ينتهي المشروع بحلول عام 2030 ولكن متوقع أن يمتد عامين إضافيين ليغطي عموم جمهورية مصر العربية.

وأردف أن الهيئة هي البوابة التي من خلالها تعبر أي منشأة صحية في مصر للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وحينها يطمئن المواطن أن هذا المكان يقدم خدمات صحية متوافقة مع ما يقدم من خدمات صحية على مستوى العالم.