آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر صعودا جديدا مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الجمعة الموافق 5-9-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

زيادة الجنيه الذهب اليوم

وارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة منذ أمس وحتي ختام تعاملات اليوم بقيمة تبلغ 480 جنيها علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الجنيه اليوم

سجل آخر تحديث في سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38.8 ألف جنيه للبيع و39 ألف جنيه للشراء.

تحركات الذهب

مع بداية تداولات اليوم الجمعة، ارتفع سعر جرام الذهب في المتوسط بقيمة تبلغ 60 جنيها علي الأقل، ليصل مجمل صعوده خلال الأسبوع الجاري مقدار كسر حاجز الـ 280 جنيها علي الأقل.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5542 جنيها للبيع و5571 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4850 جنيها للبيع و4875 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4157 جنيها للبيع و4178 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3233 جنيها للبيع و3250 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 3596 دولارا للبيع و3597 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38.8 ألف جنيه للبيع و39 ألف جنيه للشراء.

إعفاءات ضريبية على الذهب المستعمل

وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل وأن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني، وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وايفات.

أشار «عبد الغني»، إلى أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الأخيرة حتى أصبحت مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية وهناك رؤية لأن تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك إقبالًا متزايدًا على الاستثمار في الذهب كملجأ آمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وإرتفاع معدل التضخم.