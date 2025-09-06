ترامب: لن نسمح لأوروبا بفرض غرامات على "جوجل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لن تسمح لأوروبا بفرض غرامات على شركة جوجل الأمريكية؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب، أنه سيتخذ إجراءات لإلغاء هذه العقوبات غير العادلة.

غرامة مالية ضخمة على شركة جوجل الأمريكية

وفرضت المفوضية الأوروبية، غرامة مالية ضخمة بقيمة 2.95 مليار يورو (ما يعادل 3.5 مليار دولار) على شركة جوجل الأمريكية، بسبب "ممارسات مناهضة" للمنافسة فى أعمالها الربحية فى مجال تكنولوجيا الإعلان.

وبحسب شبكة "سى ان بى سى"، اتهمت المفوضية الأوروبية، وهى الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، جوجل بـ "تشويه المنافسة فى ما يسمى بسوق التكنولوجيا الإعلانية من خلال تفضيل خدمات تكنولوجيا الإعلان العرضى الخاصة بها بشكل غير عادل على حساب مزودى التكنولوجيا الإعلانية المنافسين والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت".

كما أمرت المفوضية، "جوجل" بوضع حد لممارسات التفضيل الذاتى واتخاذ تدابير التنفيذ لوقف تضارب المصالح المتأصل على طول سلسلة التوريد الخاصة بتكنولوجيا الإعلانات" وأمام الشركة 60 يوما للرد.