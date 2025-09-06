قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن السيطرة على 40% من مدينة غزة وتعتزم توسيع العمليات
كيف تتوب إلى الله؟.. هذا الذكر يخلصك من أشد الذنوب بلا رجعة
أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات عائلية في مصر.. اركب سيارة أوتوماتيك بحالة الفبريكا
منظمة الصحة العالمية تعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بـجدري القرود
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
ترامب: لن نسمح لأوروبا بفرض غرامات على "جوجل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لن تسمح لأوروبا بفرض غرامات على شركة جوجل الأمريكية؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب، أنه سيتخذ إجراءات لإلغاء هذه العقوبات غير العادلة.

غرامة مالية ضخمة على شركة جوجل الأمريكية

وفرضت المفوضية الأوروبية، غرامة مالية ضخمة بقيمة 2.95 مليار يورو (ما يعادل 3.5 مليار دولار) على شركة جوجل الأمريكية، بسبب "ممارسات مناهضة" للمنافسة فى أعمالها الربحية فى مجال تكنولوجيا الإعلان.

وبحسب شبكة "سى ان بى سى"، اتهمت المفوضية الأوروبية، وهى الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى، جوجل بـ "تشويه المنافسة فى ما يسمى بسوق التكنولوجيا الإعلانية من خلال تفضيل خدمات تكنولوجيا الإعلان العرضى الخاصة بها بشكل غير عادل على حساب مزودى التكنولوجيا الإعلانية المنافسين والمعلنين والناشرين عبر الإنترنت".

كما أمرت المفوضية، "جوجل" بوضع حد لممارسات التفضيل الذاتى واتخاذ تدابير التنفيذ لوقف تضارب المصالح المتأصل على طول سلسلة التوريد الخاصة بتكنولوجيا الإعلانات" وأمام الشركة 60 يوما للرد.

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

