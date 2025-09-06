ترامب: شركات التكنولوجيا الأمريكية أصبحت مصدر دخل للأوروبيين ولن أسمح بذلك



كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات كبيرة على الشركات الأمريكية جوجل وآبل بشكل كبير ، مضيفا " وسأتحدث معهم حول ذلك".

وقال ترامب في تصريحات له : شركات التكنولوجيا الأمريكية أصبحت مصدر دخل للأوروبيين ولن أسمح بذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي : لا أعتقد أن تغريمهم لشركاتنا عادل . الصين لا تفعل ذلك لكن الأوروبيون يفعلون إنهم يجعلون شركاتنا تدفع الكثير.

وتابع ترامب: شركات التكنولوجيا الأمريكية لم تشتكي من الصين واشتكت من الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق أخر ؛ عبر ترامب عن سعادته باستضافة بوتين وشي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في ميامي ، مضيفا " وأنا مستعد لمناقشة الأمر إذا كانت موسكو وبكين مهتمتين".

وفي نهاية تصريحاته قال الرئيس الأمريكي : أنا فقط منزعج مما يحدث الآن لكن العلاقات الهندية الأمريكية ستكون دائما جيد وسأبقى دائما صديقا جيدا لرئيس وزراء الهند مودي.

