الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنطقة الأزهرية بمطروح تستقبل لجنة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمعهد «النجيلة الابتدائي»

خلال استقبال معهد النجيلة للجنة المراجعة الخارجية
خلال استقبال معهد النجيلة للجنة المراجعة الخارجية
ايمن محمود

​استقبلت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، لجنة المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك بروضة معهد «النجيلة » الإبتدائي التابعة لإدارة مطروح التعليمية، والمدرج ضمن خطة المنطقة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول.

​كان في استقبال اللجنة  الشيخ عطيةسالم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ​يرافقه  هالة سعيد، مدير إدارة الجودة، وخلال الجولة التفقدية للجنة داخل المعهد، أكد رئيس المنطقة على حرص الأزهر الشريف عامة ومنطقة مطروح خاصة على تحقيق معايير جودة التعليم بجميع المعاهد، وبذل كافة الجهود اللازمة لحصول المعاهد على الاعتماد المؤسسي.

وأوضح أن المنطقة تعمل وفق الخطة المعتمدة لقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، والتي تستهدف تحقيق الجودة الشاملة.

​وأشاد الشيخ عطية سالم بالجهود المبذولة من قبل مديرة إدارة الجودة، وفريق العمل بالروضة المرشحة للاعتماد، منوهاً إلى التنسيق الفعال وتضافر الجهود بين جميع العاملين بالإدارات المختلفة لضمان استيفاء كافة معايير الجودة والحصول على الاعتماد.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق دشنت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، تنفيذًا لتوجيهات  الإمام الأكبر شيخ الأزهر، برنامجًا توعويًا متكاملاً لترسيخ وعي الطلاب بمخاطر التحرش وأهمية الخصوصية الجسدية، تحت شعار: "جسمي ملكي... لا تلمسني". 

حيث أكد  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية، أن حماية الأبناء واجب شرعي ووطني ذو أولوية قصوى، وأن مبدأ "جسمي ملكي لا تلمسني" يمثل إقرارًا أساسيًا في بناء جيل واعٍ بحقوقه، وقد وجه الشيخ سالم مديري المراحل والإدارات بضرورة إدراج برامج توعوية متخصصة ومنتظمة لضمان بيئة تعليمية آمنة ومُحصنة. 

وفي إطار التطبيق، ومتابعة  محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، نفّذ معهد علوش المشترك فعاليات نموذجية، حيث قدم  الشيخ سمير خلاف، مدير إدارة التعليم الإعدادي، ندوة دينية تربوية ركزت على البُعد الشرعي والأخلاقي لحماية الجسد كأمانة، كما قامت الأخصائية الاجتماعية  منى قبيصي بتنفيذ ورشة إرشادية نفسية تناولت آليات الحماية الذاتية وأهمية الإبلاغ الفوري والضروري للأسرة أو الجهات الموثوقة عند التعرض لمواقف مُشتبه بها. 

وقد تضمنت الأنشطة كذلك إعداد مجلة حائط إرشادية وتدريبًا عمليًا من معلم التربية الرياضية الأستاذ ناصر على حركات الدفاع الأساسية التي تمكّنهم من التصرف السريع والآمن. 

وتؤكد الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية استمرارها في متابعة وتنفيذ هذه البرامج  في كافة المعاهد لضمان سلامة جميع الطلاب والطالبات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر

