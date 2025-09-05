أرقام قياسية.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب المحلي في مصر مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أعلى من 95%، والـ 5 % تكون لعامل العرض والطلب بالسوق المحلي.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أسعار الذهب عالميا تسجل أرقامًا قياسية، لم تحدث من قبل، موضحًا أن سعر الذهب عالميا وصل إلى 3535 دولار للأوقية، وأن هذا نتج عنها تحرك في الأسعار المحلية.

سعر عيار الذهب عيار 21

ولفت إلى أن سعر عيار الذهب عيار 21 كان سيسجل 500 جنيه، خلال هذه الفترة إذا لم يسجل سعر الدولار انخفاضات، مؤكد أن خفض سعر الدولار لـ 48 جنيه، نتج عنه عدم وصول الذهب في مصر لـ 500 جنيه.

وأشار إلى أن التوترات العالمية يكون لها تأثير على الأسعار بشكل عام ومصر تتأثر بأي أحداث عالمية، وأن رغبة أمريكا في خفض الفائدة يجعل المستثمرين تتجه لشراء الذهب، وأن بعض البنوك المركزية في الصين تتجه لشراء الذهب، وهذا يجعل الأسعار ترتفع.