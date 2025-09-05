تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 5-9-2025

يستمر تصاعد سعر الذهب في مصر مع انتصاف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 5-9-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية

صعود جديد للذهب

وسجل سعر جرام الذهب زيادة جديدة مقدار 50 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية، ليصل إجمالي ارتفاعه منذ بداية التعاملات المسائية نحو 60 جنيها على الأقل.

تحديثات الذهب الأسبوعية

وسجل سعر الذهب في مصر مع اقتراب انتهاء الأسبوع الجاري نحو 280 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب في المتوسط نحو 4850 جنيه للبيع و 4880 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5542 جنيه للبيع و 5577 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 4850 جنيها للبيع و 4880 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4157 جنيه للبيع و 4182 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2333 جنيه للبيع و 3253 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3582 دولار للبيع و 3582 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 38.8 ألف جنيه للبيع و 39.04 ألف جنيه للشراء.

اعفاءات ضريبية على الذهب المستعمل

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل وأن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني، وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وايفات.

أشار «عبد الغني»، إلى أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الأخيرة حتى أصبحت مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية وهناك رؤية لأن تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك إقبالًا متزايدًا على الاستثمار في الذهب كملجأ آمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وإرتفاع معدل التضخم.

قال «مؤسس الجمعية»، إن هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب إما بشراء سبائك ومجوهرات أو الاستثمار في صناديق الذهب أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية أو تداول الذهب في العقود الأجلة.

أضاف «عبد الغني»، أن الغالبية العظمي تفضل الاستثمار المباشر عن طريق شراء سبائك أو مشغولات ذهبية ولكنها تواجه 4 تحديات أولها تداول الذهب المغشوش حيث تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ و الذي يعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وثانيها إرتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وثالثها تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار.