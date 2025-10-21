قبل بيعها بالأسواق.. ضبط 52 طن لحوم فاسدة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 52 طن لحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية، بحيازة كميات من اللحوم "غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبدون مستندات تدل على مصدرها" تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف الثلاجة وأمكن ضبطه وبحوزته “أكثر من 52 طن لحوم مجمدة ومصنعاتها” جميعها بدون مستندات دالة على مصدرها وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.