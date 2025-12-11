قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
اتجاه لنقل مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026.. ما السبب؟
طقس الجمعة يكشف مفاجآت.. أمطار وشبورة وتحذيرات عاجلة
وفاة المرشح عن دائرة حدائق القبة أحمد جعفر
برلمان

حسم 5 مقاعد و42 مرشحا بالإعادة.. تفوق ملحوظ للمستقلين بعد إعلان نتيجة الدوائر الملغاة رسميا

عبد الرحمن سرحان

أظهرت نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة الـ 19، تفوقًا ملحوظًا للمستقلين، سواء فيما يخص المقاعد التي تم حسمها من الجولة الأولى أو فيما يتعلق بالمقاعد التي دخلت جولة الإعادة.

ومن بين 43 مقعدًا تنافس عليها المرشحون بانتخابات الدوائر الملغاة في 19 دائرة ضمتها 7 محافظات، استطاع المستقلون أن يحجزوا مكانهم بين المرشحين الحزبيين، ليحصدوا النسبة الأعلى سواء في الفوز أو الإعادة، ما يكشف مستوى التنافسية التي تشهدها انتخابات البرلمان.

وبرز المستقلون كونهم الأعلى تمثيلا في انتخابات الدوائر الملغاة، حيث حسموا 5 مقاعد من ضمنها جولة الإعادة التي شهدتها دائرة إطسا وكذلك 3 مقاعد مباشرة بانتخابات الدوائر الملغاة.

5 مقاعد يحسمها المستقلون

وفاز من المرشحين المستقلين كل من فتحي قنديل، المرشح عن دائرة نجع حمادي - قنا، علي أيوب، المرشح عن دائرة بندر الفيوم، مصطفى البنا، المرشح عن دائرة إطسا - الفيوم، حسام خليل، المرشح عن دائرة إطسا الفيوم، أحمد العجوز، المرشح عن دائرة إمبابة - الجيزة.

وبينما حسم المستقلون تلك المقاعد في الدوائر الملغاة ودائرة الإعادة بإطسا الفيوم، لم يستطع أحد من الأحزاب الأخرى حسم أي مقعد سوى مستقبل وطن الذي فاز بـ 3 مقاعد بينها مقعدان في دائرة واحدة، حيث فاز عن حزب مستقبل وطن كل من: أحمد عبد المجيد،  المرشح عن دائرة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، وعمر الغنيمي، المرشح عن نفس الدائرة ومحمد عبد القوي، المرشح عن دائرة بندر الفيوم.

ويظل المستقلون يتنافسون على بقية 35 مقعدًا، حيث دخل 42 مرشحًا منهم الإعادة التي من المقرر أن تجرى في 27 و 28 ديسمبر الجاري.

الدوائر الملغاة

وضمت الدوائر الملغاة: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود، كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وأعلنت الهيئة الوطنية عن فوز 8 مرشحين في الدوائر التي أجريت فيها انتخابات مجلس النواب 2025 “مرحلة الإلغاء الـ 19”، وهم 3 مرشحين من حزب مستقبل وطن و 5 مرشحين من المستقلين.

