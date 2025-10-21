إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بطريق مطار الغردقة

شهد طريق مطار الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب دراجة بخارية أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أيمن الحمزاوي، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق مطار الغردقة جنوب المدينة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة كل من:

عبدالله أحمد عبد الجليل، 30 عامًا، مصاب بسحجات متفرقة بالذراع الأيسر.

إسلام أحمد ذكي، 30 عامًا، مصاب بسحجات متفرقة باليد اليسرى.

علي عبد الرحمن علي، 48 عامًا، مصاب بكدمات بعظام الفكين والوجه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، بينما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان ملابسات وأسباب وقوع الحادث.

تحذير من القيادة المتهورة

وتناشد الأجهزة الأمنية والسكان المحليين، قائدي الدراجات البخارية بضرورة الالتزام بقواعد المرور وارتداء الخوذة الواقية، خاصة في الطرق السريعة ومناطق المطار التي تشهد حركة مرورية متزايدة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.