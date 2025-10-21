حفيدتها .. القبض على المتهمة بضرب طفلة ذوي احتياجات بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة بالتعدى بالضرب على طفلة "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالإسماعيلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) وبسؤالها قررت أن الطفلة حفيدتها "من ذوى الإحتياجات الخاصة" وأنها كانت تعاقبها لإتيانها بتصرفات غير طبيعية ، كما تبين أن حفيد آخر للمذكورة قام بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه ، وقيام والدته بنشره بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.