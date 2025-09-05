قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يهزم جيبوتي بسداسية في تصفيات المونديال
تعرف علي نشاط رئيس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
مشاكل للطفل والأم .. الصحة تكشف مخاطر الولادة القيصرية
الإيجار القديم .. إجراءات دقيقة لفحص طلبات التظلم حال الرفض
غدا السبت .. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في القاهرة
مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث صلاح عبدالله حفيظ على الحدود المصرية الليبية
الكويت تدين بشدة تصريحات نتنياهو… وتدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. ماذا كان يقول النبي؟
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
مصطفى بكري: جهات تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة مصر
رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل
رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل

أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن كل طالب انتهى من مرحلة الثانوية العام، وقدم على المرحلة الجامعية عليه الحذر من الكيانات الوهمية، موضحًا أن ولي الأمر أو الطالب عليه أن يسأل عن القرار الوزاري الصادر بشأن هذا الكيان، أو القرار الوزاري ببد الدراسة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أي معهد أو أكاديمية تحصل على قرار إنشاء من قبل وزارة التعليم العالي، وأنه بعد التجهيز يتم صدور قرار وزاري ببدأ الدراسة.

ولفت إلى أن أي معيد يعمل في أي أكاديمة يكون حاصل على قرار وزاري بالعمل في هذا المكان، وأن التقديم لأي معهد أو أكاديمية يكون من خلال مكتب التنسيق، باستثناء الأكاديمية البحرية وأكاديمية السادات.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة العدل يتم عمل لجان ضبطية قضائية، وأن هناك عدد كبير من أعضاء هذه اللجان،وأنه بعد تلقي أي بيانات عن كيانات وهمية يتم التحرك على الفور لمقر هذا الكيان.

وأوضح أن هناك قرارات إغلاق فورية من قبل المحافظ حالة اكتشاف مثل هذه الأشياء، وأن الوزارة لا تترك أي بلاغ إلا بفحصه، وإغلاقه إذا كان مخالف.

وتحدث عن الكيان الوهمي وعن اكاديمية طلاب ضحايا شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية، وقال إنه تم غلق فرع هذا الكيان الرئيسي في القاهرة، وتبين أن لديه فروع في المحافظات، ولذلك الوزارة تتصدى لمثل هذه الكيانات الوهمية.

التعليم العالي التعليم وزارة التعليم العالي قطاع التعليم شاطئ أبو تلات

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات خلال 72 ساعة عبر هذا الرابط

الصلاة على النبي بعد الأذان

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟.. انتبه لـ7 أسرار لا تعرفها

وزير الأوقاف

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية ضمن برنامج مجالس الذاكرين بالمحافظات

الدكتور حسن الصغير

خطيب الجامع الأزهر: الاقتداء بالنبي أساس أي مشروع إصلاحي ترتقي به الأمة

زي الحاتي .. أفضل حيل لعمل كفتة مشوية متماسكة وهشة

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل
أضرار النودلز سريعة التحضير .. لماذا يُحذر الأطباء من تناولها نيئة؟

مشاكل صحية تصيبك عند تناول النودلز النيئة
زيت الخروع لعلاج الإمساك .. تعرف على فوائده وطريقة استخدامه

كيف يعمل زيت الخروع في الجسم لعلاج الإمساك؟
ما هو أفضل وقت لغسل الأسنان: قبل الإفطار أم بعده؟

تنظيف الأسنان
ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

