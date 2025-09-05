رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل

أكد الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن كل طالب انتهى من مرحلة الثانوية العام، وقدم على المرحلة الجامعية عليه الحذر من الكيانات الوهمية، موضحًا أن ولي الأمر أو الطالب عليه أن يسأل عن القرار الوزاري الصادر بشأن هذا الكيان، أو القرار الوزاري ببد الدراسة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إلهام صلاح، أن أي معهد أو أكاديمية تحصل على قرار إنشاء من قبل وزارة التعليم العالي، وأنه بعد التجهيز يتم صدور قرار وزاري ببدأ الدراسة.

مكتب التنسيق

ولفت إلى أن أي معيد يعمل في أي أكاديمة يكون حاصل على قرار وزاري بالعمل في هذا المكان، وأن التقديم لأي معهد أو أكاديمية يكون من خلال مكتب التنسيق، باستثناء الأكاديمية البحرية وأكاديمية السادات.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة العدل يتم عمل لجان ضبطية قضائية، وأن هناك عدد كبير من أعضاء هذه اللجان،وأنه بعد تلقي أي بيانات عن كيانات وهمية يتم التحرك على الفور لمقر هذا الكيان.

وأوضح أن هناك قرارات إغلاق فورية من قبل المحافظ حالة اكتشاف مثل هذه الأشياء، وأن الوزارة لا تترك أي بلاغ إلا بفحصه، وإغلاقه إذا كان مخالف.

ضحايا شاطئ أبو تلات

وتحدث عن الكيان الوهمي وعن اكاديمية طلاب ضحايا شاطئ أبو تلات غرب محافظة الإسكندرية، وقال إنه تم غلق فرع هذا الكيان الرئيسي في القاهرة، وتبين أن لديه فروع في المحافظات، ولذلك الوزارة تتصدى لمثل هذه الكيانات الوهمية.