وزير التعليم العالي: ذكرى المولد النبوي نستلهم منها العزيمة والإخلاص في خدمة الوطن

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب والباحثين، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد الوزير أن ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجسد أعظم القيم الإنسانية من رحمة وعدل وتسامح، وهي القيم التي نستلهم منها العزيمة والإخلاص في خدمة الوطن وبناء الإنسان. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعلاء رسالة العلم والمعرفة كدعامة أساسية لتحقيق النهضة الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.