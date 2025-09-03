قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التعليم العالي تعيد نشر القائمة السوداء للكيانات الوهمية

الكيانات الوهمية
نهلة الشربيني

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدّعي كذبًا أنها معتمدة وتزعم منح شهادات معتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025/ 2026.

التعليم العالي تحذر الطلاب من الكيانات الوهمية

جاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، وقد أُعلنت القائمة السوداء لهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم أن لجنة الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية بمختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية؛ لضمان عدم استغلال أولياء الأمور والطلاب الذين يقعون فريسة لهذه الكيانات الوهمية، موضحًا أن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءًا على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة ملاحقة هذه الكيانات. وأن قطاع التعليم يولي أهمية كبيرة؛ لمتابعة ورصد أي كيانات وهمية تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات المعنية لضبط هذه المنشآت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وذلك في إطار الحفاظ على جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على شهادات معتمدة.

وأضاف أن الوزارة تتلقى البلاغات بشأن أي كيانات وهمية، وتعمل على التحقق منها فورًا، كما تقوم فرق الضبطية القضائية بزيارات مفاجئة لرصد أي مخالفات، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان وهمي يضر بمصلحة الطلاب، وستواصل جهودها لضمان توفير بيئة تعليمية سليمة.

وأضاف الدكتور جودة غانم أن الكيان الوهمي المسمى أكاديمية الضيافة الجوية وعلوم الطيران sky dream بفروعه المختلفة، يعد كيانًا وهميًا، ولا يعمل بترخيص من وزارة التعليم العالي، وشهادته غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، نشرت قائمة بمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية، بكافة وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر، وفق القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة، وصدور القرارات الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تنمية وعي أولياء الأمور والطلاب بالمؤسسات المصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة مستمرة في رصد المحتوى الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني وتزعم منح شهادات أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية لإعمال شأنها بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة.

هذا، وقد نشرت الوزارة القائمة السوداء للكيانات الوهمية عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) 

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس) 

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

ويمكن الاطلاع على القائمة السوداء للكيانات الوهمية من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pEsV0I9T9-YwgzbdAPDbeIe4M8Bkt5Nk/edit?usp=drivesdk&ouid=105154612252817909521&rtpof=true&sd=true

طلاب الثانوية العامة التعليم العالي الدبلومات الفنية طلاب الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2025 الكيانات الوهمية

ودّع آلام المفاصل! 10 أطعمة تخلصك من آلام المفاصل وحماية الغضاريف
طاجن السمك المغربي
صورة من المساعدات
أعراض تعب البنكرياس
