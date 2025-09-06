تشديد الرقابة وتغليظ العقوبات.. روشتة برلمانية لمواجهة المطاعم المخالفة

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرا في الحفاظ على صحة المواطنين ، و تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أن تساهل بعض المطاعم في الالتزام بالاشتراطات الصحية ما زال يتسبب في وقوع حالات تسمم غذائي بين المواطنين.



وطالبت "سعيد" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" بتشديد الرقابة على المطاعم ومنافذ البيع، وتغليظ العقوبات على المخالفين، إلى جانب رفع وعي المستهلكين بضرورة تحري الدقة في اختيار أماكن تناول الطعام.



و أوضحت عضو النواب أن هذه الممارسات تهدد الجهود المبذولة في القطاع الصحي، مما يستدعي تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (كما وردت لها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة المنيا، تُفيد بوجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء المقدم، من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، وطبقًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي وقت سابق ، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة عدد من المواطنين بحالات إعياء يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي.

وبإجراء التحريات ، تبين ان المصابين يعانون من آلام في البطن، وقيء متكرر، وارتفاع في درجات الحرارة، وهو ما استدعى التدخل الطبي السريع وتقديم الرعاية اللازمة لهم.