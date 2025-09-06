قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

CNN تشيد بقانون العمل.. إصلاح جذري يوازن بين استقرار العمال وتنافسية الأعمال

وزير العمل
وزير العمل

تحت عنوان " قانون العمل المصري الجديد 2025.. إصلاح جذري يوازن بين استقرار العمال وتنافسية الأعمال"،أشادت منصة CNN الاقتصادية العالمية -التي تبث محتوىً اقتصادياً يقدم للجمهور أحدث المعلومات والتحليلات المتعلقة بمجالات الاقتصاد والمال والأعمال للمتحدثين باللغة العربية حول العالم - بقانون العمل الجديد في مصر ، الذي بدأ العمل به من أول سبتمبر 2025 ،الجاري.

وبدأت "المنصة " تقريرها بالقول :"أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد، رقم 14 لعام 2025، في مايو 2025، ليحلّ محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد 22 عاماً من العمل به" ..وجاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب عليه ، وإجراء "تشاور اجتماعي" بشأنه بين كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية .. وقالت: إن هذا "التشريع" جاء مدفوعاً بحاجة ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ، وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

قانون عمل جديد

وأوضحت هذه "المنصة العالمية" واسعة الانتشار ،أنه في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ أكثر من عقدين، أقرّت مصر قانون عمل جديداً يدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025، ليعيد رسم قواعد العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال،والقانون لا يقتصر على تحسين العقود والحقوق الوظيفية فحسب، بل يستهدف خلق بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار عبر تعزيز مرونة سوق العمل، واستحداث محاكم عمالية متخصصة، وتوسيع الاعتراف بأشكال وأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد ،والجزئي، والمرن، وأن هذا التحول يأتي في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى استقطاب استثمارات أجنبية أكبر،وتحقيق توازن بين حماية العمال وتحفيز النمو.".

واستشهد التقرير بتصريحات وزير العمل محمد جبران، الذي وصف "القانون" بأنه أحد أهم التشريعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة،وتأكيده على أنه يضع إطاراً أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل..

فلسفة القانون الجديد

ورصد تقرير " CNN "،مجموعة من مميزات وفلسفة للقانون الجديد، وقال أنه يهدف إلى منح العمال استقراراً أكبر وحقوقاً أفضل، خاصة في ما يتعلق بالعقود غير المكتوبة أو التي لم يحدد فيها مدة واضحة، كما أن الأبرز الذي رافق هذا التشريع لا يقف عند تعديلات العقود أو الأجور أو الحماية الاجتماعية، بل يتعداه إلى إطلاق بنية مؤسسية جديدة بالكامل، وهي المحاكم العمالية المتخصصة،حيث  استحداث محاكم عمالية ولجان استئناف، وقاضٍ للأمور المستعجلة، مع صلاحية محكمة النقض للفصل في موضوع القضايا لأول مرة،كما يتم إنشاء إدارة تنفيذ خاصة للأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم في النزاعات الجماعية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

استقدام العمالة الأجنبية

وجاء في التقرير أن القانون وضع شروطاً أكثر صرامة في ما يخص استقدام العمالة الأجنبية، إذ يُشترط حصول العامل على تصريح للعمل وتقديم ضمانات للالتزام بشروط العقد، وفرض عقوبات باهظة على غير الملتزمين..

كما جاء في التقرير أنه كحماية للوالدين العاملين وتعزيز حقوق المرأة، تم تحديد إجازة وضع 4 أشهر للنساء بعد أن كانت 3 أشهر فقط، منها 45 يوماً بعد الولادة، بدون شرط مدة خدمة سابقة، ولا يجوز فصل المرأة أثناء الإجازة، ويمكن أن تطلب إجازة الوضع ثلاث مرات بدلاً من مرتين سابقاً،ويحصل الآباء على يوم طارئ مدفوع عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات خلال الخدمة، وتعتبر الشركات التي تضم أكثر من 100 عاملة ملزمة بتوفير حضانة أو دعم مالي للرعاية،كما سمح القانون بإجازات غير مدفوعة لرعاية الطفل تصل إلى عامين، ثلاث مرات في الخدمة.

قانون العمل الجديد وزارة العمل مميزات قانون العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

Galaxy S26 Ultra

شاهد الفرق.. كيف سيبدو تصميم Galaxy S26 Ultra الدائري بجانب S25 Ultra ذي الحواف الحادة؟

جوجل

تحذير أمني عاجل لمستخدمي أندرويد.. جوجل تؤكد استغلال ثغرتين خطيرتين "دون تدخل منك" وتدعو للتحديث فورًا

مزاد سيارات

مرسيدس ولاندروفر.. انطلاق مزاد جديد لبيع سيارات حكومية

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد