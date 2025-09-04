قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادفع ليه دا كله| مشاجرة بين قهوجي وعامل بالزاوية تختم بنهاية صادمة
مصر والكويت تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك حول القضايا الإقليمية
وزير الرياضة: لا أحد يستطيع تحمل هبوط الأهلي أو الزمالك والدولة تتدخل لحماية الأندية
مصر وفلسطين تبحثان وقف العدوان الإسرائيلي والتنسيق الدولي لدعم الدولة الفلسطينية
طارق شكري: استضافة مصر لاجتماع العشرين تأكيد على الثقة الدولية في الاقتصاد ومكانتها العالمية
مصر تقترب من المونديال الرابع وسط إشادة عالمية قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أبو الغيط: وقف الحرب في السودان ضرورة ملحة.. ولبنان أمام مفترق طرق تاريخي
وفاة إحدى مصابات التسمم الجماعي بـ المنيا بسبب وجبة مطعم
تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة
مي كساب تكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس شخصيتها في فيلم آخر راجل في العالم (فيديو)
القصة الكاملة لسقوط سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الرذيلة في مصر الجديدة
ماجدة خير الله تنتقد تشابه فيلم "الهنا اللي أنا فيه" مع "امرأة زوجي"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على آلية دفع الأجور في قانون العمل الجديد.. حماية للعامل عند انتهاء الخدمة

الأجور
الأجور
حسن رضوان

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد ودخوله حيز التنفيذ، نص القانون على تنظيم شامل وعصري للأجور، يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح أصحاب الأعمال.

 

تشكيل المجلس القومي للأجور

ينص القانون في مادته (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين مثل وزراء المالية، التضامن الاجتماعي، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، التعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حكومية وهيئات وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بما يعكس تمثيلاً متوازنًا للأطراف كافة.

ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومختصين حسب الحاجة، دون أن يكون لهم صوت في المداولات، ليتمكن من معالجة القضايا المرتبطة بالأجور بأعلى درجات الخبرة والدقة.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

وفقًا للمادة (102)، يتولى المجلس عدة مهام أساسية، منها:

تحديد الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم، وتكاليف المعيشة المتغيرة، إلى جانب ضمان زيادة الإنتاجية وتحقيق توازن عادل بين أصحاب العمل والعمال.

تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بحيث لا تقل عن النسبة المحددة في القانون، وتنظيم قواعد صرفها.

دراسة طلبات أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة، ووضع المعايير التي على أساسها تُقبل أو تُرفض هذه الطلبات.

إخطار الوزارات المعنية بالقرارات المتعلقة بقبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء.

كما يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد نظام عمل المجلس واختصاصاته الأخرى.

اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته

تنص المادة (103) على أن المجلس يعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين سنويًا، أو حسب الحاجة، وتكون قراراته صحيحة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويرجح صوت الرئيس في حالة التساوي.

في المقابل، تلزم المادة (104) جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وكل في نطاق اختصاصه.

مراقبة وتفتيش الالتزام بالأجور

يُلزم القانون في المادة (105) أجهزة التفتيش التابعة للوزارة المختصة بإجراء زيارات دورية للمنشآت للتحقق من تطبيق قرارات المجلس، ويُشترط على أصحاب الأعمال الاحتفاظ بسجلات دقيقة، سواء ورقية أو إلكترونية، تتضمن بيانات العاملين والأجور المستحقة لكل منهم.

الطعن في قرارات المجلس

وتنص المادة (116) على حق ذوي الشأن، سواء أصحاب الأعمال أو العمال، في الطعن على قرارات المجلس المتعلقة بطلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية، أمام المحكمة العمالية خلال 30 يومًا من تاريخ القرار أو الإخطار.

تحديد الأجر ومواعيد صرفه

يُحدد الأجر حسب عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، وإذا لم يُحدد، يُحتكم إلى عرف المهنة أو تقدير قاضي الأمور الوقتية (المادة 107).

ويُصرف الأجر بانتظام وبالعملة المتداولة، حيث يُلتزم أصحاب الأعمال بدفع أجور العاملين شهريًا على الأقل للمعينين بأجر شهري، مع دفع جزء تحت الحساب أسبوعيًا للعمال بالأجر بالإنتاج أو العمولة إذا استمر العمل لأكثر من أسبوعين (المادة 108).

عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يجب دفع كافة المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل.

حماية حقوق العامل في الأجر

يحظر القانون في المادة (110) نقل العامل من الأجر الشهري إلى نظام أجور أخرى دون موافقته، مع ضمان احتفاظه بحقوقه المكتسبة.

وينص في المادة (111) على أن العامل يُعتبر أدى عمله كاملاً إذا حضر العمل واستعد للمباشرة ولكن حالت ظروف تتعلق بصاحب العمل دون ذلك، ويستحق نصف أجره إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل.

كما يمنع القانون إجبار العامل على شراء سلع أو خدمات من صاحب العمل أو من محال معينة (المادة 112).

الخصومات والاستقطاعات من الأجر

يحظر القانون اقتطاع أكثر من 10% من الأجر لسداد قروض قدّمها صاحب العمل للعامل، ولا يجوز تحصيل فوائد على هذه القروض (المادة 113).

ولا يجوز الحجز أو الاستقطاع من الأجر لأداء ديون العامل إلا بنسبة 25% من الأجر، مع استثناء دين النفقة الذي يجوز رفع الاستقطاع له حتى 50%، مع ترتيب الأولويات في السداد (المادة 114).

يجب أن يكون أي نزول عن الأجر بناءً على موافقة خطية من العامل، ويُحسب الاستقطاع بعد خصم الضرائب والاشتراكات التأمينية.

تسليم الأجور وبيان المفردات

ينص القانون في المادة (115) على أن تسليم الأجر للعامل أو تحويله إلى حسابه البنكي يُعتبر بمثابة براءة ذمة لصاحب العمل، ويجب عليه تسليم العامل بيانًا مفصلًا بمفردات الأجر.

ويُشدد في المادة (116) على ضرورة تسليم أجور الأطفال العاملين ومكافآتهم بما يحفظ حقوقهم القانونية.

تشكيل المجلس القومي للأجور المجلس القومي للأجور الرئيس عبد الفتاح السيسي مصالح أصحاب الأعمال مؤسسات حكومية التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

ترشيحاتنا

اتحاد جدة

اتحاد جدة يضم محمد دومبيا وروجر فيرنانديز

برنامج النشئ

وزارة الشباب تواصل تنفيذ برنامج أندية النشء بأسـوان

ياسين بونو

الهلال السعودي يحسم صفقة بديل ياسبن بونو

بالصور

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة .. ترفع سكر الدم وتسبب امراض القلب

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد