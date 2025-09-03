جبران: عرضنا قانون العمل الجديد على جميع الوزارات لإبداء الرأي فيه

قال محمد جبران، وزير العمل، إن القانون الجديد تلافي كل العيوب بالقانون القديم، واستمعنا لكافة الأطراف المعنية بقانون العمل قبل تطبيقه، وCNN الاقتصادية أشادت بقانون العمل وقالت إنه يحمي العمال وأصحاب العمل، ومجلس الوزراء أجري استطلاع رأي كشف عن أن حالة الرضا عن قانون العمل تجاوزت 92%.

وأشار وزير العمل، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع عبر فضائية "المحور" مع الإعلامية "هبة جلال"، إلي أن قانون العمل ذهب لجميع الوزراء لإبداء رأيهم فيه وخرجنا في النهاية بحالة رضا عام عن قانون العمل وعقدنا أكثر من 21 جلسة مع جميع الشركات لشرح بنود القانون الجديد.

وتابع جبران، أن القانون الجديد ليس قانون وزارة العمل بل للمصريين جميعاً واستمارة 6 هي تابعة للتأمينات الاجتماعية وبعض أصحاب الأعمال يجبر العامل علي توقيع الاستقالة قبل استلام العمل، مؤكدا أن وزارة العمل استحدثت نموذج للتسوية للحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل.