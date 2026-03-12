أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية هذا العام

أشاد المؤلف أيمن سلامة بالنجمة ريهام حجاج، مؤكّدًا أنها فنانة موهوبة، وتمتلك قدرات كبيرة في الأداء.

ولفت سلامة إلى وجود الكثير من الأشياء الفنية المشتركة بينهما، حيث تتميز ريهام بالاجتهاد والقدرة على تقديم أدوار متنوعة تحقق نجاحًا لدى الجمهور.

تنوع الدراما المصرية هذا العام

وقال أيمن سلامة إن الدراما المصرية شهدت هذا العام حالة من التنوع والثراء في الموضوعات والأعمال المقدمة، مع التركيز على قضايا اجتماعية وإنسانية وترفيهية، ما يعكس قدرة الصناعة على تقديم محتوى يناسب جميع الأذواق.

وأضاف أن مصر استطاعت تقديم أعمالها في مختلف الدول العربية الشقيقة، وهو ما يعكس مدى انتشار الدراما المصرية وتأثيرها الإيجابي على المشاهد العربي.

دور الشركة المتحدة في دعم الإنتاج

وأكد أيمن سلامة أن هذا التنوع يعود جزئيًا إلى الجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تدعم تقديم محتوى متنوع يعالج قضايا مختلفة تهم المجتمع، ويساهم في إثراء الموسم الدرامي بجودة عالية وأعمال متنوعة تناسب الجمهور.