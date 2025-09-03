يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.. المؤتمر يدعو لتطبيق قانون العمل بشكل سليم

أكد هيثم أمان الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أهمية قانون العمل الجديد، مشيرا إلي أنه يعد حجر زاوية هام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث من شأنه خلق حالة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص.

وقال أمان في تصريحات له اليوم، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل، لاسيما وأنه يتضمن العديد من المميزات التي تساعد علي ازدهار سوق العمل، من خلال تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، حيث يسمح للشركات بالتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، وفي نفس الوقت، يوفر حماية أكبر لحقوق العمال، خاصة في مسائل الأجور وساعات العمل والضمان الاجتماعي.

آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية

وتابع الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، أن القانون الجديد يضع آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية، مما يقلل من تفاقم المشكلات العمالية ويسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.

وشدد هيثم أمان، علي ضرورة التطبيق السليم للقانون قائلا إن إصدار القانون يعد خطوة أولى ومهمة، ولكن قيمته الحقيقية تكمن في التطبيق السليم له، داعيا كافة الجهات المعنية، من وزارات ومؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص، إلى الالتزام الكامل ببنود هذا القانون وتطبيقه بشكل سليم.

كما دعا أمان، العمال إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم التي يكفلها هذا التشريع، قائلا،: التطبيق العادل والشفاف هو ما سيضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، وهي خلق فرص عمل لائقة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.