برلماني: رسالة الرئيس تعكس قوة الدولة وإصرارها على تحقيق الأمن والاستقرار

قال النائب محمد شعيب عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية التي تمثل جوهر الرسالة النبوية، مشدداً على ضرورة دعم كل مؤسسات الدولة، الدينية والتعليمية والإعلامية، لتفعيل هذه القيم وترسيخها في وجدان المجتمع المصري، لما لها من دور أساسي في بناء الإنسان المتكامل الذي يعتز بهويته الوطنية ويرتبط بخالقه بصدق وإيمان.

الإجراءات المدروسة لمواجهة كل ما يحاك ضد الوطن

وأبرز النائب محمد شعيب أن يقظة الدولة ووعيها الكامل بالتحديات التي تحيط بمصر، وكذلك الإجراءات المدروسة لمواجهة كل ما يحاك ضد الوطن، دليل واضح على قوة ومتانة الدولة المصرية، وقدرة شعبها على الحفاظ على أمنه واستقراره في وجه كل المحاولات المشبوهة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر، بقيادة حكيمة وشعب أصيل، ستظل دوماً منارة للأمل والسلام في المنطقة، ومثالاً يُحتذى به في مواجهة التحديات والصمود.

وفي ختام تصريحه، دعا النائب محمد شعيب الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المباركة ونحن في أمن وأمان، وأن يرزق مصر وشعبها المزيد من التقدم والرخاء، ويثبت أقدامها على طريق التنمية والازدهار.

وتقدم النائب محمد شعيب بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، ولجميع الأمتين العربية والإسلامية، معبراً عن اعتزازه العميق بالكلمة المليئة بالحكمة والرسائل العميقة التي ألقاها الرئيس في هذه المناسبة الجليلة.