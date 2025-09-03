في أجواء روحانية .. نمسا الأقصر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف | فيديو

شهدت قرية النمسا التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر احتفالًا بدورة المولد النبوي الشريف، حيث خرج شباب القرية في مسيرة مبهجة يستقلون الدراجات النارية وهم يرتدون الجلباب الأبيض تتدلى فوقه وشاحات خضراء كتب عليها "مولد النبي الشريف" مرددين المدائح النبوية والابتهالات الدينية التي تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتحولت شوارع القرية إلى ساحة فرح عارمة بعدما شارك الأطفال في ترديد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بأصوات بريئة أضفت بهجة خاصة على الموكب، بينما اصطف الأهالي على جانبي الطرقات لمتابعة المشهد المهيب .

وزادت الأجواء جمالًا بمشاركة السيدات اللاتي خرجن من شرفات المنازل وألقين الفول السوداني والحلوى على المارة وسط زغاريد وتصفيق امتزجت به مشاعر المحبة والروحانيات في هذه المناسبة العطرة، ليعكس الاحتفال صورة حية من تراث وبهجة الصعيد في ذكرى مولد خير الأنام .

وفي المساء تتحول ساحة القرية إلى مسرح كبير تتزين جوانبه بالمصابيح والفوانيس، ويجلس الأهالي في حلقات مترابطة ينتظرون صوت المنشد الذي يعتلي المنصة الخشبية مرددًا أجمل الأناشيد والمدائح النبوية، لتتعالى معه أصوات التصفيق والتهليل في أجواء تغمرها الطمأنينة وكأنها ليلة من ليالي مكة والمدينة

وقال حسين عبد الدايم المعلاوي أحد أهالي القرية:

"الدورة دي عادة متوارثة من زمان، وكل سنة بنستناها من العام للعام، لأنها بتجمعنا على المحبة والفرحة في ذكرى مولد النبي الشريف. والاحتفالات عندنا بتكون زي موسم في كل بيت، كل أسرة بتحضر أشهى المأكولات والحلويات وكأنها أيام عيد. وبالليل بنجتمع كلنا في الساحة نستنى المنشد اللي بينشد الأغاني الدينية والمديح، واللي صوته بيعطر الأجواء كلها بالروحانيات".