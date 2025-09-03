تموين الأقصر يحاصر المخالفين ويضبط 850 قضية خلال أغسطس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
محافظات

شمس يونس

شهد شهر أغسطس 2025 حصادًا رقابيًا قويًا لمديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الجهود لحماية الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ففي قطاع المخابز والمطاحن، تم صرف أكثر من 82 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا عبر 309 مخابز، إلى جانب صرف 3931 طن دقيق مدعم من 549 مستودع دقيق. أما السلع التموينية، فقد جرى صرف مقررات أغسطس بنسبة 99%، إضافة إلى صرف سلع حرة بقيمة 399 ألف جنيه كفارق نقاط خبز لنحو 20 ألف بطاقة.

وعلى صعيد الجهود الرقابية، نجحت الحملات في توجيه ضربات قوية للمخالفين بتحرير 850 محضرًا تموينيًا، بينها 324 مخالفة للمخابز ما بين خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و514 محضرًا بالأسواق شملت سلعًا منتهية الصلاحية وعدم إعلان أسعار وبيع بأزيد من التسعيرة، فضلًا عن 12 محضرًا بمجال المواد البترولية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات: 7 أطنان سلع بدون فواتير، 5.5 طن دقيق بلدي مدعم متصرف فيه، 4 أطنان دقيق محظور تداوله، 3 أطنان سولار محظور، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسماد زراعي محظور.

ولم تتوقف الجهود عند حد الرقابة، بل امتدت إلى خدمة المواطنين مباشرة، حيث تم الرد على 52 شكوى عبر منظومة مجلس الوزراء بنسبة إنجاز 100%. كما استعدت المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد عبر إطلاق معارض "أهلاً بالمدارس" في إسنا وأرمنت والبياضية والطود، وتوفير تخفيضات تتراوح من 20 إلى 40%.

وأكدت مديرية التموين استمرار توافر المواد البترولية والسلع الأساسية والخضر والفاكهة بالأسواق، بما يضمن الاستقرار التمويني للمواطنين، وسط متابعة يومية مشددة من الأجهزة الرقابية.

