تموين الأقصر يحاصر المخالفين ويضبط 850 قضية خلال أغسطس

شهد شهر أغسطس 2025 حصادًا رقابيًا قويًا لمديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الجهود لحماية الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ففي قطاع المخابز والمطاحن، تم صرف أكثر من 82 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا عبر 309 مخابز، إلى جانب صرف 3931 طن دقيق مدعم من 549 مستودع دقيق. أما السلع التموينية، فقد جرى صرف مقررات أغسطس بنسبة 99%، إضافة إلى صرف سلع حرة بقيمة 399 ألف جنيه كفارق نقاط خبز لنحو 20 ألف بطاقة.

وعلى صعيد الجهود الرقابية، نجحت الحملات في توجيه ضربات قوية للمخالفين بتحرير 850 محضرًا تموينيًا، بينها 324 مخالفة للمخابز ما بين خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و514 محضرًا بالأسواق شملت سلعًا منتهية الصلاحية وعدم إعلان أسعار وبيع بأزيد من التسعيرة، فضلًا عن 12 محضرًا بمجال المواد البترولية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات: 7 أطنان سلع بدون فواتير، 5.5 طن دقيق بلدي مدعم متصرف فيه، 4 أطنان دقيق محظور تداوله، 3 أطنان سولار محظور، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسماد زراعي محظور.

ولم تتوقف الجهود عند حد الرقابة، بل امتدت إلى خدمة المواطنين مباشرة، حيث تم الرد على 52 شكوى عبر منظومة مجلس الوزراء بنسبة إنجاز 100%. كما استعدت المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد عبر إطلاق معارض "أهلاً بالمدارس" في إسنا وأرمنت والبياضية والطود، وتوفير تخفيضات تتراوح من 20 إلى 40%.

وأكدت مديرية التموين استمرار توافر المواد البترولية والسلع الأساسية والخضر والفاكهة بالأسواق، بما يضمن الاستقرار التمويني للمواطنين، وسط متابعة يومية مشددة من الأجهزة الرقابية.