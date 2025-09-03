وكيل وزارة التضامن الاجتماعي يتفقد وحدتي الأقصر والزينية الاجتماعية

قام محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بجولة ميدانية لتفقد وحدة الأقصر الاجتماعية بمدينة الأقصر وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، برفقة بستاني عبد العزيز مدير إدارة التنمية، وكمال فؤاد منصور مدير إدارة الجمعيات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية على أرض الواقع للخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.

واستمع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى شرح تفصيلي عن سير العمل داخل الوحدة وإجمالي عدد مساعدات تكافل وكرامة، وكذلك مطالب وشكاوى المترددين على الوحدة، موجها بضرورة تسهيل كافة العقبات التي تواجه المواطنين للوصول إلى خدمة أفضل ترضي المترددين على الوحدة، كما أشاد خلال الجولة بمستوى أداء الوحدة في ملف مساعدات تكافل وكرامة وملف المساعدات المالية للحالات الملحة.

كما أجرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، زياره لإدارة الزينية الاجتماعية شمال محافظة الأقصر، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على المعوقات التي تواجه الإدارة، وذلك بحضور علي السعدي مدير إدارة الزينية الاجتماعية والعاملين بالإدارة.

وخلال الجولة تم متابعة حالة المساعدات التي تقدمها الإدارة سواء تكافل وكرامة أو المساعدات المالية للحالات الملحة، وملف التظلمات والشكاوي الحكومية، حيث تم التأكيد على ضرورة إنهاء ملف الشكاوي في إدارة الزينية وكافة الإدارات، كما أكد على وضع المواطن كأولويه قصوى وحسن التعامل مع المواطنين وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من الخدمات المقدمة من الوزارة ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وفى إطار دعم مؤسسات العمل الأهلي والمدني باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة، استقبل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وفدا من جمعية معا للتنمية الشاملة، حيث قدموا التهنئة لوكيل وزارة التضامن بمناسبة توليه مهامه بالأقصر، متمنين له دوام النجاح والتوفيق في مهام عمله وخدمة المجتمع وتنمية الفئات المستحقة.

وأكد وفد الجمعية على أهمية التعاون المثمر مع المديرية، وفتح أفق جديدة للحوار وتبادل الرؤى حول المبادرات التنموية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز دور المجتمع المدني، وبلورة أفكار قابلة للتنفيذ تحقق مصلحة المجتمع ، وتوفر فرص عمل وتمكن المرأة والشباب، وتحقق أهداف التنمية المستدامة في الأقصر.