أعاده الله على مصرنا بالخير.. وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي

هنأ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يملأ قلوبنا جميعًا بالمحبة والسلام، ويوفق بلادنا الغالية لمزيد من التقدم والإزدهار.

وعلى جانب آخر ، كان قد تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى جميع منتسبي المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب والباحثين، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد الوزير أن ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجسد أعظم القيم الإنسانية من رحمة وعدل وتسامح، وهي القيم التي نستلهم منها العزيمة والإخلاص في خدمة الوطن وبناء الإنسان. مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإعلاء رسالة العلم والمعرفة كدعامة أساسية لتحقيق النهضة الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.