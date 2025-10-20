ترامب يعين رجل أعمال مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى العراق

أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اختار مارك سافايا لتكليفه بمنصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق.

وأوضح بيان البيت الأبيض أن التعيين جاء «لترجمة الأهداف الأمريكية في العراق إلى شراكات فعالة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والعسكري، والدعوة إلى إصلاحات متزامنة مع المصالح الأمريكية» — ما يعكس رغبة الإدارة في واشنطن من أجل إعادة بناء دورها في بغداد بعد فترة من التذبذب في الاستراتيجية.

ومن جانبه، أوضح مارك سافايا في تصريح مقتضب أنه يشعر «بشرف كبير لتحمّل هذه المسؤولية في هذا التوقيت الحساس»، مؤكّداً أن «العراق سيكون واحداً من ركائز الاستراتيجية الأميركية في المنطقة».

سيرة مارك سافايا

مارك سافايا هو رجل أعمال أمريكي يُعرف بنشاطاته التجارية في الولايات المتحدة، وقد ورد اسمه في الموسوعة الحرة بأنه تمّ تعيينه «مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى العراق» بدءاً من 19 أكتوبر 2025.



قبل ذلك، أسّس سافايا شركة Future Grow Solutions عام 2019، التي استحوذت على مجمّع صناعي سابق لشركة Charter Steel، كما كان مالكاً لسلسلة متاجر Leaf & Bud لتوزيع القنب الطبي في ولاية ميشيغان.



كما اشتهر بدعمه المالي لحملة ترامب الانتخابية عام 2020، وظهر في فعاليات عدة لصالح الرئيس في ولاية ميشيغان.

وتأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه علاقة الولايات المتحدة بالعراق تحوّلاً؛ إذ رغم انسحاب معظم القوات القتالية في السنوات الأخيرة، فإن واشنطن ترغب في إعادة رسم صورة شركائها في المنطقة ضمن أولويات السياسة الخارجية.

كما أشارت تقارير إلى أن العراق ما زال محورياً ضمن الرؤية الأميركية، حتى في ظل تراجع التمثيل الدبلوماسي الأمريكي الكامل في بغداد.



وتعمل الإدارة الأمريكية من خلال هذا التعيين على إظهار التزامها بإعمار الاستقرار العراقي، وربما الحد من نفوذ قوى إقليمية منافِسة. إلاّ أن تفصيل مهام سافايا سيُحدَّد لاحقاً، ومن المتوقع أن تشمل التنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، والقيادة المركزية الأمريكية، والبعثة الدبلوماسية في بغداد.