إطلاق نار قرب سكن طلاب جامعة أوكلاهوما.. وإصابة 3 أشخاص

أعلنت شرطة جامعة ولاية أوكلاهوما أن شجارًا نشب خلال حفل خاص خارج الحرم الجامعي تصاعد إلى حادث إطلاق نار ، الأحد، بالقرب من أحد مباني سكن الطلاب، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طالب بالجامعة.

وأوضح رئيس شرطة الجامعة، مايكل بيكنر، خلال مؤتمر صحفي، أن اثنين من المصابين خضعا لعمليات جراحية وهما في حالة مستقرة، بينما تلقى الثالث العلاج وغادر المستشفى، مشيرًا إلى أن السلطات لم تنفذ أي اعتقالات حتى الآن، لكنها تمتلك "خيوطًا قوية" تقودها نحو تحديد هوية الجناة.

وأضاف بيكنر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار بدأ في ممر خارجي بمجمع سكن الطلاب "كاريكر إيست"، ثم امتد إلى موقف السيارات وشارع مجاور، وذلك عقب خلاف نشب بين مجموعة من الأفراد كانوا قد حضروا حفلاً خاصًا خارج الحرم الجامعي قبل وقوع الحادث.

وأكدت الشرطة أن وحداتها هرعت إلى موقع الحادث في حوالي الساعة الثالثة وأربعين دقيقة فجرًا بعد تلقي بلاغات من عدة مواقع قريبة من الحرم، إذ كان بعض الضحايا قد غادروا مكان الواقعة وطلبوا المساعدة لاحقًا.

وفي بيان رسمي عبر الإنترنت، شدد رئيس الشرطة على أن التحقيقات لا تشير إلى وجود تهديد مستمر للطلبة أو للعاملين داخل الجامعة، داعيًا أفراد المجتمع المحلي إلى التعاون وتزويد الأجهزة الأمنية بأي معلومات قد تسهم في تحديد هوية المتورطين.

من جانبه، صرّح متحدث باسم الجامعة أن الضحايا الثلاث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات المنطقة، مؤكدًا أن الجامعة تتابع تطورات الموقف بالتنسيق مع السلطات الأمنية لضمان سلامة المجتمع الجامعي.

وتقع جامعة ولاية أوكلاهوما في مدينة ستيلووتر، على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرق مدينة أوكلاهوما سيتي، وتُعد من أكبر المؤسسات التعليمية في الولاية. وقد أثار الحادث حالة من القلق بين الطلاب، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للسيطرة على الموقف ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.