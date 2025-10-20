رئيس الموساد السابق يقرر عدم خوض الانتخابات الإسرائيلية القادمة

قال يوسي كوهين، الرئيس السابق لجهاز "الموساد"، اليوم الأحد، إنه قرر عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.



وذكرت قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية، أن كوهين لن يترشح بشكل مُستقل أو مع أي حزب آخر.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت ، في يونيو الماضي ، أن كوهين، الرئيس السابق لجهاز الموساد، يدرس تأسيس حزب سياسي جديد للترشح للكنيست في الانتخابات العامة المقبلة.



وأفاد تقرير القناة الـ 12 ، أنه على الرغم من تلقي كوهين عروضًا للانضمام إلى أحزاب قائمة، إلا أنه يميل إلى تشكيل فصيل سياسي جديد.



ولطالما ارتبط كوهين برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عيّنه رئيسًا للموساد بعد أن شغل منصب مُستشاره للأمن القومي، ويُقال إنه اعتبره وزميله المقرب رون ديرمر خليفين محتملين له.