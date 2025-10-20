شوط أول تاريخي لـ أشبال الأطلس.. المغرب تتقدم بثنائية على الأرجنتين

أنهى منتخب المغرب للشباب الشوط الأول من نهائي كأس العالم تحت 20 سنة متفوقًا على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب “تشيلي الوطني” بالعاصمة سانتياجو.

الأداء المغربي جاء قوياً ومركزاً منذ الدقائق الأولى، وسط تنظيم تكتيكي مميز وتألق لافت من العناصر الهجومية.



ياسر زبيري.. بطل الشوط الأول

تألق النجم الصاعد ياسر زبيري بشكل استثنائي، بعدما نجح في تسجيل هدفي المنتخب المغربي، ليمنح فريقه أفضلية معنوية كبيرة في النهائي العالمي.



الهدف الأول من إبداع فردي



افتتح زبيري التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان، حيث أسكن الكرة الشباك بطريقة مبهرة، عجز حارس الأرجنتين عن التعامل معها.

الثاني يحسم التقدم

عاد زبيري ليعزز التقدم في الدقيقة 29، بعد هجمة منسقة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل المرمى، وسط فرحة كبيرة من الجماهير المغربية الحاضرة ومن على مقاعد البدلاء.

صدارة الهدافين على المحك



بهذين الهدفين رفع زبيري رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم تحت 20 سنة، ليعتلي قمة ترتيب الهدافين حتى الآن، متساويًا مع:

بنجامين كريماسكي

نيسر فياريال

لوكاس ميشال

ويقترب المهاجم المغربي من كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجل البطولة العالمية.



المغرب تبحث عن التتويج الأول تاريخيًا

التفوق في الشوط الأول يعزز حلم تتويج المغرب بأول لقب عالمي في فئة الشباب. الأداء الدفاعي المنظم، والفعالية الهجومية العالية، يمنحان المدرب وطاقمه الفني أفضلية قبل بداية الشوط الثاني أمام منتخب قوي يملك خبرة البطولات.

الجماهير المغربية والعربية تترقب ما إذا كان أشبال الأطلس سيتمكنون من الحفاظ على التقدم والظفر بالكأس التاريخية أمام عملاق مثل الأرجنتين في ليلة كروية لن تُنسى



