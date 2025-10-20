قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إسرائيل تخرق الهدنة في غزة وتقصف خان يونس
انطلاق اجتماع اللجان المتخصصة لمناقشة التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.. اليوم
تجاهل فيريرا.. كواليس استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك
الحوثيون يحتجزون ممثل يونيسف باليمن ضمن 20 موظفا بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول تاريخي لـ أشبال الأطلس.. المغرب تتقدم بثنائية على الأرجنتين

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

أنهى منتخب المغرب للشباب الشوط الأول من نهائي كأس العالم تحت 20 سنة متفوقًا على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب “تشيلي الوطني” بالعاصمة سانتياجو.

 الأداء المغربي جاء قوياً ومركزاً منذ الدقائق الأولى، وسط تنظيم تكتيكي مميز وتألق لافت من العناصر الهجومية.
 

ياسر زبيري.. بطل الشوط الأول

تألق النجم الصاعد ياسر زبيري بشكل استثنائي، بعدما نجح في تسجيل هدفي المنتخب المغربي، ليمنح فريقه أفضلية معنوية كبيرة في النهائي العالمي.
 

الهدف الأول من إبداع فردي
 

افتتح زبيري التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان، حيث أسكن الكرة الشباك بطريقة مبهرة، عجز حارس الأرجنتين عن التعامل معها.

الثاني يحسم التقدم

عاد زبيري ليعزز التقدم في الدقيقة 29، بعد هجمة منسقة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل المرمى، وسط فرحة كبيرة من الجماهير المغربية الحاضرة ومن على مقاعد البدلاء.

صدارة الهدافين على المحك
 

بهذين الهدفين رفع زبيري رصيده إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم تحت 20 سنة، ليعتلي قمة ترتيب الهدافين حتى الآن، متساويًا مع:

  • بنجامين كريماسكي
  • نيسر فياريال
  • لوكاس ميشال

ويقترب المهاجم المغربي من كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجل البطولة العالمية.
 

المغرب تبحث عن التتويج الأول تاريخيًا

التفوق في الشوط الأول يعزز حلم تتويج المغرب بأول لقب عالمي في فئة الشباب. الأداء الدفاعي المنظم، والفعالية الهجومية العالية، يمنحان المدرب وطاقمه الفني أفضلية قبل بداية الشوط الثاني أمام منتخب قوي يملك خبرة البطولات.

الجماهير المغربية والعربية تترقب ما إذا كان أشبال الأطلس سيتمكنون من الحفاظ على التقدم والظفر بالكأس التاريخية أمام عملاق مثل الأرجنتين في ليلة كروية لن تُنسى


 

منتخب المغرب كأس العالم للشباب أخبار الرياضة منتخب الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

ترشيحاتنا

نهال طايل

ضحية أتوبيس الدقهلية: اتمنعت أركب .. ولما روّحت محدش عرف اللي حصل

جثة

شاهد على جريمة الإسماعيلية: المتهم خطط لها.. وضرب الولد بشاكوش داخل الشقة

عم فوزي

صاحب واقعة أتوبيس الدقهلية: اتزقيت فوقعت على وشي والناس سابوني ومشيوا

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد