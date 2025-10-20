نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين

عزّز ياسر الزبيري تقدم منتخب المغرب للشباب بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 29 أمام الأرجنتين، ضمن نهائي كأس العالم تحت 20 سنة 2025.

وجاء الهدف ليؤكد البداية القوية لأسود الأطلس في المباراة التاريخية المقامة على أرضية ملعب “تشيلي الوطني”، مانحاً الفريق أفضلية معنوية كبيرة في مواجهة قوية.

أجواء حماسية في سانتياغو

تجري المواجهة وسط حضور جماهيري كبير في العاصمة التشيلية، حيث يترقب عشاق الكرة المغربية لحظة التتويج الأول عالمياً على مستوى منتخبات الشباب. اللقاء يُوصف بأنه الأبرز في البطولة، في ظل المستويات المميزة التي قدمها المنتخبان طوال مشوارهما نحو النهائي.

مشوار استثنائي لأسود الأطلس

قدّم منتخب المغرب تحت 20 سنة أداءً لافتاً منذ بداية البطولة، وتمكّن من التفوق على مدارس كروية كبيرة بفضل التنظيم التكتيكي والروح الجماعية. وبرز الفريق بقوة دفاعه وصلابة لاعبيه وانضباطهم، إلى جانب فعالية هجومية ظهرت بوضوح في الأدوار الإقصائية. المتابعون اعتبروا المنتخب منافساً شرساً على اللقب بعد أن جمع بين الأداء والنتائج.



التشكيل الأساسي للمغرب

اعتمد الجهاز الفني للمنتخب المغربي تشكيلة متوازنة تضم أبرز العناصر التي تألقت في المباريات السابقة، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: إبراهيم جوميز

خط الدفاع: علي معمر – إسماعيل باعوف – نعيم بيار – عثمان معما

خط الوسط: حسام الصادق – فؤاد الزهواني – ياسين جسيم – ياسين خليفي

خط الهجوم: إسماعيل بختي – ياسين زيبيري

التناغم بين الخطوط ظهر منذ بداية اللقاء، وتُرجم بتسجيل هدف مبكر أربك الدفاع الأرجنتيني وعزّز من ثقة اللاعبين.

حلم التتويج يقترب

الجماهير المغربية تتابع النهائي بشغف وأمل في تحقيق إنجاز تاريخي يعكس طفرة الكرة المغربية في الفئات السنية. ومع الأداء القوي والانطلاقة المثالية للمباراة، تبدو الفرصة مواتية لكتابة فصل جديد في سجل الأبطال ورفع الكأس العالمية للمرة الأولى في تاريخ المغرب



