الغندور يعلن عن رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب حرس الحدود

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن رحيل الكابتن عبد الحميد بسيوني عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:" رحيل كابتن عبد الحميد بسيوني عن تدريب حرس الحدود".

باسم مرسي يتهم المدربين المصريين بالفشل

أثار باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، أزمة جديدة في الكرة المصرية بعد اتهامه المدربين المصريين بالفشل.

ووجّه باسم مرسي انتقادات حادة للمدربين المصريين، وعلى رأسهم عبد الحميد بسيوني، ما أثار جدلًا واسعًا.

وتصدّر تصريح باسم مرسي خلال ظهوره مع عبد الرحمن مجدي في "جول كاست" التريند، بسبب تصريحاته الجريئة التي أثارت ضجة في الوسط الرياضي.