نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين

افتتح ياسر الزبيري التسجيل لصالح منتخب المغرب للشباب في الدقيقة 12 أمام المنتخب الأرجنتيني، في المباراة النهائية لكأس العالم تحت 20 سنة 2025. وجاء الهدف ليمنح أسود الأطلس انطلاقة مثالية في لقاء تاريخي يحتضنه ملعب “تشيلي الوطني”.









نهائي تاريخي في تشيلي

تُقام المواجهة بين المغرب والأرجنتين في أجواء جماهيرية مميزة بالعاصمة التشيلية، حيث يحلم المنتخب المغربي بحصد أول لقب عالمي في تاريخه على مستوى منتخبات الشباب. المباراة تُعد الحدث الأبرز في البطولة، خاصة مع الحضور الفني والبدني القوي للمنتخبين طوال المشوار.



مشوار بطولي لأسود الأطلس



منتخب المغرب تحت 20 سنة قدّم عروضاً مميزة منذ انطلاق البطولة، ولفت الأنظار بأدائه الجماعي المنظم وتفوقه الفني على أبرز المدارس الكروية. وأشاد المتابعون بصلابة خط الدفاع، وانضباط لاعبي الوسط، والقدرات الهجومية التي ظهرت بوضوح في المباريات الإقصائية.

المنتخب المغربي لم يكتف بالنتائج الإيجابية، بل فرض احترام الجميع بأدائه المتوازن وروحه القتالية، مما جعله منافساً حقيقياً على اللقب العالمي.



التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب



دخل المنتخب المغربي المباراة بتشكيلة مدروسة اعتمد فيها الجهاز الفني على العناصر الأبرز التي تألقت خلال الأدوار السابقة، وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: إبراهيم جوميز

خط الدفاع: علي معمر – إسماعيل باعوف – نعيم بيار – عثمان معما

خط الوسط: حسام الصادق – فؤاد الزهواني – ياسين جسيم – ياسين خليفي

خط الهجوم: إسماعيل بختي – ياسين زيبيري

التناغم بين الخطوط الثلاثة ظهر منذ الدقائق الأولى، وتوّج بتسجيل الهدف المبكر الذي أربك الدفاع الأرجنتيني ورفع معنويات اللاعبين.

طموح التتويج العالمي

الجمهور المغربي يتابع اللقاء بأمل كبير في مشاهدة تتويج تاريخي يعكس تطور كرة القدم المغربية على مستوى الفئات السنية. ومع الأداء القوي في البطولة، يطمح المنتخب إلى كتابة اسم جديد في سجل الأبطال ورفع الكأس العالمية لأول مرة



