مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مراقب برج في مزلقان مغاغة شمال المنيا، وهو ينقذ سيدة من الموت في مشهد بطولي، بعدما حاولت عبور شريط السكة الحديد أثناء مرور القطار بسرعة كبيرة.

وأوضحت اللقطات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السيدة حاولت عبور المزلقان في توقيت خاطئ بالتزامن مع قرب مرور القطار، إلا أن الشاب فارس ابن مركز ببا بمحافظة بني سويف تدخل بسرعة وتمكن من سحبها بعيدا عن القضبان قبل لحظات من وصول القطار لينقذ حياتها من موت محقق.

وشهدت الواقعة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أشاد المتابعون بشجاعة المراقب وتفانيه في أداء عمله واعتبروا ما فعله نموذجا للبطولة والإخلاص.

َ