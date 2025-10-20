محمود فارس يكشف تفاصيل الحادث الذي تعرض له أثناء التصوير ..خاص

كشف الفنان محمود فارس في تصريح خاص لـ"صدى البلد" عن تعرضه لحادث أثناء تصوير أحد أعماله الدرامية، أدى إلى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال فارس: "تعرضت لحادث أثناء التصوير، وتم نقلي إلى المستشفى للاطمئنان على حالتي الصحية. الحمد لله خرجت بعد تلقي الإسعافات اللازمة، وحاليًا أفضل بكثير شوية كدمات و إصابة في الضلع الأيمن

وأضاف: "أشكر كل من سأل واطمأن علي، وإن شاء الله أعود للعمل خلال أيام قليلة بعد أن أستعيد كامل عافيتي".

وأكد فارس أن الحادث لن يؤثر على جدول تصوير العمل، وأن فريق الإنتاج يسانده بشكل كبير لتجاوز هذا الظرف الطارئ.

يذكر أن شارك محمود فارس في رمضان 2025 في مسلسل «فهد البطل»



و شارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي ، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد. و غيرهم كثير من النجوم