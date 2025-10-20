إيناس عز الدين تتألق في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية اسمعوني

تألقت الفنانة إيناس عز الدين في فقرتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدمت أداءً مميزًا لأغنية "اسمعوني" وسط تفاعل كبير من جمهور دار الأوبرا المصرية. وجاءت الفقرة تحت قيادة المايسترو مصطفى حامي، الذي تولى قيادة الأوركسترا خلال الحفل.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث تفاعل الحاضرون مع أداء إيناس الذي اتسم بالإحساس العالي والالتزام الفني، ما أضفى على الأمسية طابعًا خاصًا جمع بين الأصالة والتجديد.

وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أعربت الفنانة إيناس عز الدين عن فخرها بالمشاركة في هذه الدورة من المهرجان، قائلة:

"مشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية فخر كبير بالنسبة لي، وسعيدة جدًا بردود الفعل الإيجابية من الجمهور. وقوفي على مسرح الأوبرا وسط هذه الأجواء الراقية مسؤولية وشرف كبير."



" أضافت هذه النسخة مميزة بشكل خاص، لأنها تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما يجعل المشاركة أكثر رمزية وقيمة بالنسبة لأي فنان يعتز بتاريخه الفني."

واختتمت إيناس عز الدين قائلة:

"أتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور، وأعدهم بأن أقدم المزيد من الأعمال التي تليق بذوقهم الرفيع."





يذكر أن يُعد مهرجان الموسيقى العربية واحدًا من أعرق وأهم الفعاليات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية سنويًا، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1992، ويهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي الأصيل وتقديمه بأساليب متجددة تواكب الذوق العام، مع الحفاظ على الهوية الفنية للموسيقى الشرقية.

ويستضيف المهرجان نخبة من أهم المطربين والعازفين والفرق الموسيقية من مختلف الدول العربية، إلى جانب الندوات الفكرية والورش الموسيقية التي تسلط الضوء على رموز الموسيقى والغناء في العالم العربي. كما يتم خلاله تكريم عدد من الشخصيات البارزة التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية.

وتأتي كل دورة من دورات المهرجان تحت عنوان أو اسم رمزي، وغالبًا ما تُهدى إلى أحد الرموز الكبار في تاريخ الموسيقى العربية، وفي نسخة هذا العام يُكرَّم اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تقديرًا لإسهاماتها الخالدة في الفن العربي.