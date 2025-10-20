قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
نهائي كأس العالم للشباب..هدف مغربي مبكر في مرمى الأرجنتين
رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لست من رجال الأعمال ولا تجار المخدرات
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025
رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف
إيناس عز الدين تتألق في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية اسمعوني

أوركيد سامي

تألقت الفنانة إيناس عز الدين في فقرتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث قدمت أداءً مميزًا لأغنية "اسمعوني" وسط تفاعل كبير من جمهور دار الأوبرا المصرية. وجاءت الفقرة تحت قيادة المايسترو مصطفى حامي، الذي تولى قيادة الأوركسترا خلال الحفل.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث تفاعل الحاضرون مع أداء إيناس الذي اتسم بالإحساس العالي والالتزام الفني، ما أضفى على الأمسية طابعًا خاصًا جمع بين الأصالة والتجديد.

وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أعربت الفنانة إيناس عز الدين عن فخرها بالمشاركة في هذه الدورة من المهرجان، قائلة:
"مشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية فخر كبير بالنسبة لي، وسعيدة جدًا بردود الفعل الإيجابية من الجمهور. وقوفي على مسرح الأوبرا وسط هذه الأجواء الراقية مسؤولية وشرف كبير."


" أضافت هذه النسخة مميزة بشكل خاص، لأنها تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما يجعل المشاركة أكثر رمزية وقيمة بالنسبة لأي فنان يعتز بتاريخه الفني."

واختتمت إيناس عز الدين  قائلة:
"أتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور، وأعدهم بأن أقدم المزيد من الأعمال التي تليق بذوقهم الرفيع."


 

يذكر أن يُعد مهرجان الموسيقى العربية واحدًا من أعرق وأهم الفعاليات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية سنويًا، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1992، ويهدف إلى الحفاظ على التراث الموسيقي العربي الأصيل وتقديمه بأساليب متجددة تواكب الذوق العام، مع الحفاظ على الهوية الفنية للموسيقى الشرقية.

ويستضيف المهرجان نخبة من أهم المطربين والعازفين والفرق الموسيقية من مختلف الدول العربية، إلى جانب الندوات الفكرية والورش الموسيقية التي تسلط الضوء على رموز الموسيقى والغناء في العالم العربي. كما يتم خلاله تكريم عدد من الشخصيات البارزة التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية.

وتأتي كل دورة من دورات المهرجان تحت عنوان أو اسم رمزي، وغالبًا ما تُهدى إلى أحد الرموز الكبار في تاريخ الموسيقى العربية، وفي نسخة هذا العام يُكرَّم اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تقديرًا لإسهاماتها الخالدة في الفن العربي.

إيناس عز الدين

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

