في ذكرى رحيله الـ59.. محمد فوزي أيقونة الموسيقى المصرية خلدته الألحان

تحل اليوم، الإثنين 20 أكتوبر، الذكرى التاسعة والخمسون لرحيل الفنان الكبير محمد فوزي، أحد أبرز رواد الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 1966، بعد صراع مؤلم مع مرض نادر، عن عمر ناهز 48 عامًا.

محمد فوزي، مولد في 15 أغسطس 1918 بمحافظة الغربية، كان فنانًا شاملًا، جمع بين الغناء والتلحين والتمثيل والإنتاج، وترك بصمة خالدة في تاريخ الفن العربي. تألق بصوته العذب وألحانه المبتكرة التي مزجت بين الطرب الأصيل والأساليب الغربية الحديثة، ما جعله أحد المجددين في الأغنية العربية.

ومن أبرز إسهاماته، تأسيسه لأول مصنع للأسطوانات في الشرق الأوسط "مصنع مصر فون"، الذي لعب دورًا مهمًا في توثيق ونشر التراث الغنائي العربي، وساهم في انطلاقة عدد من كبار المطربين.

قدّم فوزي عشرات الأغاني التي لا تزال حية في وجدان الجمهور، من أشهرها: "شحات الغرام"، "تملي في قلبي"، "ماما زمانها جاية"، و"سلّمت أمرى"، كما لحن النشيد الوطني الجزائري "قسماً" بعد الاستقلال، في بادرة حب وتضامن مع الشعب الجزائري.

ورغم رحيله المبكر، بقي محمد فوزي رمزًا للفن الراقي والعطاء المتجدد، وتظل ذكراه حاضرة في قلوب محبيه وأجيال تعلّمت من فنه الكثير.