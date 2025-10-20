قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ذكرى رحيله الـ59.. محمد فوزي أيقونة الموسيقى المصرية خلدته الألحان

محمد فوزي
محمد فوزي
أوركيد سامي

تحل اليوم، الإثنين 20 أكتوبر، الذكرى التاسعة والخمسون لرحيل الفنان الكبير محمد فوزي، أحد أبرز رواد الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم عام 1966، بعد صراع مؤلم مع مرض نادر، عن عمر ناهز 48 عامًا.

محمد فوزي، مولد  في 15 أغسطس 1918 بمحافظة الغربية، كان فنانًا شاملًا، جمع بين الغناء والتلحين والتمثيل والإنتاج، وترك بصمة خالدة في تاريخ الفن العربي. تألق بصوته العذب وألحانه المبتكرة التي مزجت بين الطرب الأصيل والأساليب الغربية الحديثة، ما جعله أحد المجددين في الأغنية العربية.

ومن أبرز إسهاماته، تأسيسه لأول مصنع للأسطوانات في الشرق الأوسط "مصنع مصر فون"، الذي لعب دورًا مهمًا في توثيق ونشر التراث الغنائي العربي، وساهم في انطلاقة عدد من كبار المطربين.

قدّم فوزي عشرات الأغاني التي لا تزال حية في وجدان الجمهور، من أشهرها: "شحات الغرام"، "تملي في قلبي"، "ماما زمانها جاية"، و"سلّمت أمرى"، كما لحن النشيد الوطني الجزائري "قسماً" بعد الاستقلال، في بادرة حب وتضامن مع الشعب الجزائري.

ورغم رحيله المبكر، بقي محمد فوزي رمزًا للفن الراقي والعطاء المتجدد، وتظل ذكراه حاضرة في قلوب محبيه وأجيال تعلّمت من فنه الكثير.

