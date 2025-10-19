الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

ضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفى خدمة العملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وإرتكابه عدد 8 وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.