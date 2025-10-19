بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بطعن جاره بسبب كلب شرس في منطقة الملاءة بحلوان جنوب القاهرة.

شاب يطعن جاره في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع شاب في وسط الشارع بمنطقة مجمع المدارس في الملاءة بحلوان.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين قيام شاب بطعن جاره بسبب خلافات بينهما على وقوف المجني عليه بجواره كلب شرس دون ربطه.

وتبين من التحريات قيام المتهم بطعنه في الرقبة اثناء المشاجرة مما نتج عنه وفاته في الحال وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.