كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات احتجاز سمسار داخل شقة سكنية في 15 مايو وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة بسبب استيلائه على أموالهم بغرض الاستثمار.

أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة

حيث تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المجني عليه جمع أموال من المتهمين بزعم استثمارها في التجارة مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يرد لهم أموالهم أو الأرباح الخاصة بهم فقرروا الانتقام منه.

وشرحت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في 15 مايو بقيادة المقدم محمود عاطف رئيس المباحث، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه للشقة وقاموا بإكراه على توقيع 20 إيصال أمانة وتركوه في الشقة فقام بالاستغاثة وقام الجيران بالاتصال بالشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة 15 مايو تضمن ورود بلاغا افاد بالعثور على شخص داخل شقة سكنية في 15 مايو يستغيث وبوصول فرق المباحث تبين وجود شخص ثلاثيني يعمل سمسار داخل الشقة.

وبالفحص تبين قيام شخصين باستدراجه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بسبب قيامه بتجميع أموال منهم على سبيل استثمارها في التجارة وعجزه عن سدادها أو سداد أرباحها وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين.