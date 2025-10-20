السقوط في أنفيلد.. تراجع نتائج ليفربول وأرقام سلبية لمحمد صلاح

يمر نادي ليفربول بفترة صعبة بعد سقوطه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب أنفيلد.

وسجّل للشياطين الحمر بريان مبويمو وهاري ماجواير، بينما جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق الهولندي كودي جاكبو. هذه الخسارة زادت من الضغوط على الفريق الذي يسعى لاستعادة توازنه سريعًا.

موعد مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

يستعد الريدز لمواجهة قوية أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026. وتُقام المباراة يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ويأمل رفاق محمد صلاح أن تكون هذه المواجهة بداية جديدة للعودة إلى سكة الانتصارات.

خسارة مؤلمة أمام مانشستر يونايتد

شهدت المباراة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد تراجعًا واضحًا في الأداء، رغم مشاركة محمد صلاح أساسيًا. ولم يكمل النجم المصري اللقاء، حيث قرر المدرب آرني سلوت استبداله في الدقيقة 85 باللاعب جيريمي فريمبونج. وأوضح سلوت في المؤتمر الصحفي أن التركيز الإعلامي تغيّر من اللاعبين الجدد إلى نجوم الفريق وعلى رأسهم صلاح.

تقييم أداء محمد صلاح

قدّم محمد صلاح مباراة متوسطة المستوى ولم يتمكن من هز الشباك. وجاءت أبرز أرقامه الفنية على النحو التالي:

دقائق اللعب: 85

الأهداف: 0

التمريرات الحاسمة: 0

التسديدات على المرمى: 1

الفرص المصنوعة: 4

الفرص الخطيرة: 1

التمريرات الصحيحة: 15 من أصل 21 بنسبة 71%

العرضيات: 1 من 2 بنسبة 50%

عدد اللمسات: 39

الأخطاء المحتسبة لصالحه: 2

فقدان الاستحواذ: 16 مرة

التحامات أرضية: 2 من 6 بنسبة 33%

التحامات هوائية: 1 من 3 بنسبة 33%

بهذه المعطيات، يدخل ليفربول مباراته الأوروبية المقبلة باحثًا عن انتصار يعيد له الثقة ويُخفف من حدة الانتقادات بعد كبوة الدوري


















