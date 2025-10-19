هاري ماجواير بعد تتويجه رجل المباراة أمام ليفربول: "صنعنا ذكرى لا تُنسى وهذه الليلة للجماهير"

أعرب المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، قائد مانشستر يونايتد السابق، عن سعادته الكبيرة عقب حصوله على جائزة رجل المباراة في قمة "آنفيلد"، التي حسمها الشياطين الحمر بفوز مثير على ليفربول بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدف الانتصار القاتل برأسية رائعة في الدقائق الأخيرة.

وقال ماجواير عقب اللقاء في تصريحات تلفزيونية: "هذا الفوز يعني كل شيء بالنسبة لنا. ليفربول تفوق علينا خلال السنوات الماضية، ولم يكن ذلك جيداً للنادي ولا لجماهيرنا. لم نمنحهم ما يكفي من الأيام السعيدة كهذا اليوم، لذا فهذه الليلة من أجلهم بكل تأكيد. لقد كان الأمر صعباً عليّ شخصياً، سبع سنوات وأنا أزور هذا الملعب دون أن أحقق الفوز، ولهذا أشعر أن هذه اللحظة جاءت أخيراً كمكافأة لنا جميعاً".

وأضاف المدافع الدولي: "من الرائع أن تنتصر على ليفربول في ملعبه، فمثل هذه المباريات تُصنع منها الذكريات التي تبقى في ذاكرة الجماهير إلى الأبد. كرة القدم تدور حول تلك اللحظات، واليوم صنعنا ذكرى خاصة لكل من ينتمي لهذا النادي. سنعود إلى منازلنا ونحن سعداء وفخورون بما قدمناه".

وعن الخطوة القادمة، أظهر ماجواير نضجاً وواقعية في تصريحاته قائلاً: "علينا أن نتحلى بالهدوء وألا ننجرف وراء النتيجة. هذا الفوز لن يكون له معنى إذا لم نواصل بنفس المستوى. في الأسبوع المقبل نواجه برايتون، وهي مباراة مهمة للغاية، لذلك يجب أن نستغل هذا الانتصار كحافز إضافي لمواصلة الطريق بثبات. ما فعلناه اليوم خطوة مهمة، لكن علينا أن نثبت أن مانشستر يونايتد عاد فعلاً، وليس فقط في مباراة واحدة".