خالد طلعت: ليفربول يتلقى 4 هزائم متتالية لأول مرة منذ انضمام محمد صلاح

علق الناقد الرياضي خالد طلعت على تراجع نتائج فريق ليفربول الإنجليزي في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق يعيش واحدة من أسوأ فتراته منذ انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه.

وكتب طلعت على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "صدق أو لا تصدق، ليفربول بدأ الموسم ب 7 انتصارات متتالية (5 في الدوري ، 1 في دوري الأبطال ، 1 في كأس انجلترا) بعد ذلك تلقى 4 هزائم متتالية (3 في الدوري أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومان يونايتد ، و 1 في دوري الأبطال أمام جالاتا سراي التركي (للمرة الأولى يتلقى ليفربول 4 هزائم متتالية منذ انضمام محمد صلاح صفوف الفريق في 1 يوليو 2017 (على مدار أكثر من 8 سنوات كاملة)".

فوز مانشستر يونايتد على ليفربول

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على فريق ليفربول بنتيجة 2-1، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد اللاعب بريان مبيومو مبكرا في الدقيقة 2 من انطلاق المباراة، وهاري ماجوير الهدف الثاني من رأسية متقنة في الدقيقة 84، بينما سجل هدف ليفربول جاكبو في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 13 ليرتقي للمركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 15 ليتراجع للمركز الرابع.