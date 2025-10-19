بمشاركة محمد صلاح .. مانشستر يونايتد يسقط ليفربول بثنائية بالدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على فريق ليفربول بنتيجة 2-1، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد اللاعب بريان مبيومو مبكرا في الدقيقة 2 من انطلاق المباراة، وهاري ماجوير الهدف الثاني من رأسية متقنة في الدقيقة 84، بينما سجل هدف ليفربول جاكبو في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 13 ليرتقي للمركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عن النقطة 15 ليتراجع للمركز الرابع.

تشكيل ليفربول

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي لمواجهة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

جاء تشكيل ليفربول الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماماردشفيلي.

خط الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – رايان جرافينبرخ – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – ألكسندر إيزاك – فلوريان فيرتز.

ودخل البرتغالي روبين أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لامينس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – لوك شاو.

خط الوسط: مايسون ماونت – كاسيميرو – برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا – بريان مبيومو – أماد ديالو.