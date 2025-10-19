أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان

علّق الإعلامي أحمد شوبير على تراجع نتائج فريق ليفربول في الفترة الأخيرة، بعد عدم نجاحه في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: "المباراة الرابعة على التوالي ليفربول لا يعرف معنى الفوز!، سواء في الدوري ولا دوري الأبطال.. في مشكلة كبيرة في أداء الفريق رغم كل النجوم اللي بيمتلكها، ولو لم يستفيق الفريق سريعا؛ سيكون موسم للنسيان".



فوز مانشستر يونايتد على ليفربول

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على فريق ليفربول بنتيجة 2-1، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد اللاعب بريان مبيومو مبكرا في الدقيقة 2 من انطلاق المباراة، وهاري ماجوير الهدف الثاني من رأسية متقنة في الدقيقة 84، بينما سجل هدف ليفربول جاكبو في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 13 ليرتقي للمركز التاسع، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 15 ليتراجع للمركز الرابع.