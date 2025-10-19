برونو فيرنانديز بعد إسقاط ليفربول في آنفيلد: "يوم مميز.. والفوز لا يعني شيئاً إن لم نستمر"

عبّر البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، عن سعادته البالغة بفوز فريقه الثمين على ليفربول بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أن الانتصار في "آنفيلد" يحمل طابعاً خاصاً بالنظر إلى قيمته التاريخية والمعنوية للنادي وجماهيره.

وقال فيرنانديز في تصريحات عقب اللقاء: "دائماً ما يكون الفوز رائعاً، لكن هذا الانتصار تحديداً له طعم مختلف. نعرف جيداً ما تعنيه مباريات القمة أمام ليفربول بالنسبة للنادي ولجماهيرنا، وأيضاً لنا كلاعبين في ظل الوضع الذي نمر به حالياً. كنا بحاجة ماسة للنقاط الثلاث، فقد مر وقت طويل منذ أن فاز مانشستر يونايتد في آنفيلد، لذا هو يوم مميز جداً لنا جميعاً".

وأوضح قائد الشياطين الحمر ملامح الخطة التي اتبعها الفريق قائلاً: "كنا نعلم أن علينا الفوز في الالتحامات منذ البداية. خلال أول 15 دقيقة، توقعنا ضغطاً كبيراً من ليفربول، لكننا كنا مستعدين لذلك. لاحظنا أن جماهيرهم بدأت تضغط على لاعبيهم عندما تباطأوا في التمرير، وهذا منحنا الفرصة لإبطاء نسق اللعب وخلق مساحات في العمق، وتمكنا من استغلالها بذكاء في الشوط الأول".

وتحدث فيرنانديز عن النظام التكتيكي الذي انتهجه المدرب روبن أموريم، قائلاً: "شكل الفريق دائماً يسبب المتاعب للمنافسين، ومن الظلم أن نتحدث عن النظام فقط عندما نخسر أو نفوز. نحن نؤمن بالفكرة ونلتزم بها سواء جاءت النتائج إيجابية أو سلبية. الأهم هو تنفيذ التعليمات بدقة في اللحظات الحاسمة. صحيح أننا عانينا في بعض فترات اللقاء، لكننا لم نفقد الإيمان بالخطة، وهذا هو ما منحنا الفوز في النهاية".

واختتم فيرنانديز حديثه برسالة حماسية لجماهير مانشستر يونايتد قائلاً: "الفوز اليوم لا يعني شيئاً إن لم نستمر في نفس الأداء. يجب أن نحافظ على نفس الروح أسبوعاً بعد أسبوع. مطالب هذا النادي كبيرة، والكل يعلم حجم الضغوط والمسؤولية. الجميع تحدث عن صعوبة تحقيق انتصارين متتاليين، لكننا الآن نقترب من المكان الذي نريد أن نكون فيه. الفوز اليوم خطوة فقط في طريق طويل نحو استعادة مكانتنا".