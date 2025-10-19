قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسني: جيل التسعينيات لا يُنسى.. وتامر حسني أخويا في الفن والعروبة
الأسير أكرم أبو بكر: ممتنون لمصر على كرم الضيافة وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية
الداخلية تضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء أحد البنوك في المنيا
أمن القاهرة يضبط المتهمين باستدراج سمسار وإجباره على توقيع 20 إيصال أمانة
مصر على موعد مع موجة حارة؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد
بسبب كلب شرس.. شاب يطعن جاره في حلوان
وزير التموين: 162 قرشا تكلفة رغيف الخبز بعد رفع أسعار السولار
بعد هلع أولياء الأمور.. الطب الشرعي يبرئ حضانة من التعدي على طفلة بقنا
إخماد نيران حريق مصنع ملابس إثر ماس كهربائي بالمحلة دون إصابات| القصة الكاملة
منتخب تنس الطاولة رجال وسيدات يتوج بـ14 ميدالية متنوعة في بطولة إفريقيا بتونس
مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
رياضة

أموريم بعد إسقاط ليفربول في عقر داره: الفوز مجرد خطوة والروح هي البداية

البرتغالي روبن أموريم
البرتغالي روبن أموريم
إسلام مقلد

رفض البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التعامل مع فوز فريقه التاريخي على ليفربول بنتيجة 2-1 مساء الأحد على ملعب "آنفيلد" باعتباره لحظة استثنائية في تاريخ النادي، مؤكداً أن الأهم من النتيجة هو ما اعتبره "ميلاد الهوية القتالية الجديدة للشياطين الحمر".

فبعد الفوز الثمين على الغريم التقليدي في عقر داره، تحدث أموريم إلى شبكة "سكاي سبورتس" بهدوء وثقة، قائلاً: "هذا الفوز لا يعني الكثير، هو فقط يعني اليوم. غداً لن يكون له معنى كبير. هي ثلاث نقاط لا أكثر، لكنها نقاط مهمة. سأتعامل مع اللقاء كما أفعل دائماً، بتحليل هادئ لكل تفاصيله. كنا محظوظين في بعض اللحظات، لكننا قاتلنا على كل كرة، فقدنا هدوءنا في الشوط الثاني، لكن الروح القتالية كانت موجودة، وهذه هي بداية كل شيء".

وأوضح المدرب البرتغالي فلسفته قائلاً: "أحياناً تلعب بالكرة، وأحياناً بدونها، لكن طالما الروح موجودة يمكنك الفوز بأي مباراة. كنا بحاجة للحظات محددة لبدء الإيمان بأن الانتصار ممكن؛ الهدف الأول، وتصديات الحارس، والتسديدة التي ارتطمت بالقائم، كلها أمور منحت اللاعبين الثقة بأن الفوز ممكن".

ورغم الحماس الذي ساد صفوف مانشستر يونايتد بعد الانتصار، أظهر أموريم عقلانية وواقعية في تصريحاته، حيث قال: "الآن أنا قلق من مواجهة برايتون. لدي عام واحد فقط من الخبرة هنا، سأستمتع بالفوز الليلة، لكنني لست غبياً، يجب أن أركز على المباراة المقبلة".

كما تطرق إلى الانتقادات التي طالت قراراته قبل المباراة، خاصة إشراك هاري ماجواير وماتيوس كونيا في التشكيل الأساسي، موضحاً: "كنت أتوقع الانتقادات، هذا ليس جديداً عليّ. شاهدنا ليفربول جيداً، وكنت أعلم أهمية الكرات الثابتة وضرورة وجود لاعبين أصحاب خبرة. وجود ماجواير منحنا الثقة الدفاعية المطلوبة، أما كونيا فكان مفتاح التحولات، إذ تحرك بذكاء خلف دفاعهم وساعدنا كثيراً في استرجاع الكرات".

وكشف أموريم عن تفاصيل الخطة التكتيكية لإغلاق المساحات أمام ليفربول قائلاً: "في مثل هذا الملعب، إذا دافعت بكتلة منظمة منذ البداية يمكنك أن تشعر بجماهيرهم تبدأ في التذمر، وهذا ما حاولنا استغلاله. احتجنا في النهاية إلى مزيد من الاستحواذ حتى نمنح لاعبينا بعض الراحة بعد الجهد الكبير، لكنه كان فوزاً جيداً ومستحقاً".

واختتم أموريم تصريحاته قائلاً: "هذا الانتصار سيمنحنا ثقة كبيرة في الأسبوع المقبل وسيسعد جماهيرنا التي عانت بعد خيبات برينتفورد وجريمسبي. هو فوز مهم للغاية، لكنه أصبح من الماضي الآن. علينا التركيز على المستقبل، لأننا في طريق طويل لبناء فريق بشخصية جديدة قادرة على المنافسة في كل البطولات".

روبن أموريم أموريم مانشستر يونايتد ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد