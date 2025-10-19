تقييم وإحصائيات محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

شارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول خلال مواجهة مانشستر يونايتد، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 85 باللاعب جيريمي فريمبونج.

وتلقى ليفربول هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته أمام ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في ديربي شمال غرب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ورغم خسارة فريقه، قدّم صلاح أداءً متوازنًا من حيث التحركات الهجومية والمساهمة في الضغط على دفاع الخصم، إلا أنه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أي هدف، نتيجة الرقابة الدفاعية المحكمة التي فرضها لاعبو مانشستر يونايتد عليه طوال اللقاء.

تقييم محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

حصل صلاح على تقييم 6.4 وفقًا لموقع Sofascore المتخصص في تحليل الأداء، وهو تقييم يُعد متوسطًا مقارنة بالمستوى الذي اعتاد النجم المصري تقديمه مع الريدز.

إحصائيات محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

فيما يلي أبرز أرقام صلاح خلال اللقاء ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز:

الدقائق التي لعبها: 85 دقيقة

التمريرات الحاسمة: 0

المساعدات المتوقعة (xA): 0.15

الفرص الكبيرة التي صنعها: 1

التمريرات الأساسية: 4

المراوغات الناجحة: 2 من أصل 3 محاولات

نسبة دقة التمريرات الكلية: 71% (15 تمريرة صحيحة من أصل 21)

دقة التمريرات في نصف ملعب الخصم: 65% (13 من أصل 20)

دقة التمريرات في نصف ملعب فريقه: 100% (3 من 3)

الكرات الطويلة الناجحة: 1 من أصل 2 بنسبة نجاح 50%.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الرابع، خلف أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي وبورنموث، ليبقى الفريق بحاجة إلى استعادة توازنه سريعًا إذا أراد البقاء في سباق المنافسة على القمة.