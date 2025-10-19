بحالة كسر الزيرو.. سعر إم جي ZS موديل 2025 في سوق المستعمل

تعتبر السيارة إم جي ZS من أشهر السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة الصينية ضمن فئة الكروس أوفر، والتي انطلقت للمرة الأولى في مصر عام 2019، واستطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة ضمن الطرازات المقدمة من الصانع الصيني لهذه الفئة.

وظهرت السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ 950 ألف جنيه، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية متابعة متوسط الأسعار وفقًا للموديل والفئة، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل.

إم جي ZS

مواصفات السيارة إم جي ZS

تعمل السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 120 حصانًا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر عند 4500 دورة، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات.

إم جي ZS

تأتي MG ZS مزودة بمنظومة أمان تشمل، وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، إضافة إلى مجموعة أنظمة فرامل متطورة مثل ABS، EBD، مع قفل مركزي للأبواب، نظام متابة ضغط الاطارات، نوافذ ومرايات جانبية كهربائية.

إم جي ZS

تحتوي السيارة على شاشة لمس، تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى نظام تشغيل بدون مفتاح، مثبت سرعة، ونظام تحديد السرعة، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

إم جي ZS

تأتي السيارة بشبك أمامي مع مصابيح LED ، بالإضافة إلى إضاءة نهارية وجنوط ألمنيوم ثنائية اللون بقياس 17 بوصة، وأبعاد خارجية بطول يبلغ 4.323 مم، وعرض 1.809 مم، وارتفاع 1.653 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.585 مم.