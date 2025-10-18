بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏رينو ميجان موديل 2006.‏

وتضم السيارة ‏ رينو ميجان موديل 2006، خيارين من المحرك ، أولهما بنزين وديزل تتراوح قوتها من 112 حصان إلى 150 حصان، وتتوفر بخيارين لناقل الحركة يدوي أو أوتوماتيكي، كما أن محرك 1.6 لتر ينتج حوالي 112 حصان، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 11 ثانية، وبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 47 كيلومتر .

وتحتوي المقصورة والتجهيزات الداخلية، على مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وعدادات قياسية، وقد تشمل فرش جلدي، راديو كاسيت، مدخل USB، بلوتوث، وفتحة سقف بانورامية في بعض الفئات.

أما عن سعر السيارة ‏ رينو ميجان موديل 2006‏، داخل السوق المحلى المصر ، ما بين 250 اللإ جنيه الى 280 الف جنيه ، على حسب الفئة والمواصفات والحالة الفنية للسيارة .