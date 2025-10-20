نجم ليفربول السابق ينتقد محمد صلاح: يجب أن يجلس على دكة البدلاء

وجه جيمي كاراجر، نجم فريق ليفربول السابق، صدمة قوية للجناح المصري محمد صلاح لاعب الريدز، عقب خسارة الفريق أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

وقال كاراجر في تصريحات عبر شبكة «سكاي سبورتس» الشهيرة: «التركيز لابد أن يكون على فيرتز وإيزاك الآن، الفريق صرف كثيرًا من أجلهم، وهم أصغر سنًا من محمد صلاح».

وأضاف: «أنا أحب محمد صلاح لكن عندما أراه في المباريات الماضية، أشعر أنه أصبح لا يساعد الظهير الأيمن في الدفاع، من الممكن أنه فقد قدرته البدنية».

وتابع: «يجب أن يجلس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في المباريات القادمة، وبالتحديد في مواجهات خارج الديار، بسبب عدم قوته على المستوى الدفاعي، وتراجع قوته الهجومية».

كما أوضح: «قد لا يوافق محمد صلاح على جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول، لكن عليه أن يرضى بهذا الأمر، بسبب عمره والأداء المتراجع».

بينما اختتم: «من حق محمد صلاح أن يشعر بالحزن إذا جلس على مقاعد البدلاء وهو يحرز الأهداف، لكن الآن لابد من ألا يعترض على ذلك».

جدير بالذكر أن خسر فريق ليفربول مساء امس الأحد، أمام ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26.

وأحرز محمد صلاح هدفين فقط مع فريق ليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-26، بينما يتصدر النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا.



